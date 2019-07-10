«Ростов» объявил о подписании форварда «Локомотива» Долгова

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с воспитанником «Локомотива» Александром Долговым.

«20-летний нападающий подписал контракт с «Ростовом» сроком на четыре года. Мы приветствуем Александра и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!» — сказано в заявлении пресс-службы «Ростова».

Долгов выступал за молодёжную команду «Локомотива» и за «Казанку», за которую в минувшем сезоне в ПФЛ забил 15 мячей в 21 матче.

Сезон-2018/19 «Ростов» завершил на девятом месте в Российской Премьер-Лиге. В 30 играх чемпионата страны команда набрала 41 очко. Дебютировать за «Ростов» Долгов будет иметь возможность уже 13 июля, когда жёлто-синие на своём поле сыграют в 1-м туре РПЛ с «Оренбургом».