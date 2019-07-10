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Хохлов: вы хотите хорошего нападающего? Это непросто и небыстро

Хохлов: вы хотите хорошего нападающего? Это непросто и небыстро
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ФК «Динамо» Москва Дмитрий Хохлов прокомментировал возможное приобретение клубом нападающего.

«Трансферы? Вам хочется действительно хорошего нападающего? Вам нужен результат, я понимаю. Мы озадачены поисками хорошего и забивного форварда, но это непросто и небыстро», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Ранее глава Совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, сколько клуб потратил на трансферы и подписание новых контрактов с игроками текущим летом.

Также сегодня, 10 июля, стало известно о подписании контракта с «Динамо» экс-игрока «Марселя», «Кубани» и «Краснодара» Шарля Каборе. О трансфере 31-летнего полузащитника сообщил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

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