Хохлов: вы хотите хорошего нападающего? Это непросто и небыстро
Главный тренер ФК «Динамо» Москва Дмитрий Хохлов прокомментировал возможное приобретение клубом нападающего.
«Трансферы? Вам хочется действительно хорошего нападающего? Вам нужен результат, я понимаю. Мы озадачены поисками хорошего и забивного форварда, но это непросто и небыстро», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Ранее глава Совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, сколько клуб потратил на трансферы и подписание новых контрактов с игроками текущим летом.
Также сегодня, 10 июля, стало известно о подписании контракта с «Динамо» экс-игрока «Марселя», «Кубани» и «Краснодара» Шарля Каборе. О трансфере 31-летнего полузащитника сообщил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
«Динамо» представило форму на сезон-2019/20. Клуб сменил технического спонсора
- 10 июля 2019
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:39
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
Партнерский контент