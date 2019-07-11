Игрок «Арсенала» расплакался из-за расистских оскорблений

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джорди Осеи-Туту, выступающий за немецкий «Бохум» на правах аренды, подвергся расистским оскорблениям во время товарищеского матча против швейцарского «Санкт-Галлена» (0:3) и покинул поле в слезах, сообщает The Sun.
В конце первого тайма 20-летнего темнокожего футболиста оскорбил тунисский защитник швейцарского клуба Слиман Кшук. Осей-Туту высказал претензии главному арбитру и покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров. Однако во втором тайме Осей-Туту всё же вернулся в игру.
«Никто не должен подвергаться дискриминации. Особенно трудно понять, когда это делает твой коллега-футболист. «Арсенал» и «Бохум» поддержали меня, и я надеюсь, что расизму не будет места в футболе», — сказал Осеи-Туту после матча.
Представитель «Бохума» Себастьян Шиндцилорц заявил, что клуб уже обсудил с «Санкт-Галленом» неприятную ситуацию.
После игры «Арсенал» выпустил заявление, осуждающее произошедшее.
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