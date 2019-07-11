Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет и предложил Линекеру повторить

Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.
Разместив видео с ударом ножницами в социальной сети «Твиттер», немецкий телеканал BSN усомнился, что знаменитый экс-форвард сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер сможет повторить подобное. Однако англичанин ответил, что он легко сможет это сделать.
Клаус Фишер провёл большую часть игровой карьеры за «Шальке». С 1970 по 1981 год он сыграл за команду из Гельзенкирхена 343 матча и забил 223 мяча во всех турнирах. Помимо «Шальке», Фишер выступал за Мюнхен-1860, «Кёльн» и «Бохум», где также много забивал.
На чемпионате мира-1982 Фишер забил гол ударом ножницами через себя в полуфинальном матче со сборной Франции, что позволило сборной ФРГ выйти в финал и завоевать серебряные медали.
Фишер является вторым бомбардиром (228 голов) в истории чемпионатов Германии после Герда Мюллера (365 голов). В настоящее время Фишер работает экспертом на немецком телевидении.
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