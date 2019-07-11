«МЮ» уверен в приобретении Магуайра. Игрок хочет перейти в «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить защитника «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайра.
Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент клубы продолжают вести переговоры. «Лисы» хотят выручить с продажи 26-летнего футболиста максимальную сумму и настаивают на £ 85 млн (€ 94,5 млн), в то время как манкунианцы хотят снизить цену до £ 75 млн (€ 83 млн). При этом «красные дьяволы» уверены в успешном исходе переговоров.
Сам Магуайр, по информации издания, желает перейти в другой манчестерский клуб – «Манчестер Сити», который также претендует на него.
Гарри защищает цвета «Лестера» с 2017 года, а ранее выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Уиган» и «Халл Сити». В сборную Англии защитник вызывается с 2017 года.
«Лестер» нашёл замену для Магуайра, за которого борются «МЮ» и «Манчестер Сити»
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