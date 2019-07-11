Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболистка сборной США случайно обнажила грудь на торжественной церемонии

Футболистка сборной США случайно обнажила грудь на торжественной церемонии
Футбол / Прочие турниры 0

Звезда женской сборной США Меган Рапино оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии ESPY, сообщает New York Post.

По информации источника, когда футболистка поднималась со своего места, в объектив телекамеры попала её грудь, которая стала проглядывать из-под костюма. Позже контент с этой сценой был удалён телеканалом ABC, тем не менее обсуждение этого момента получило широкое распространение в социальных сетях.

Отметим, что на церемонии вручения премии ESPY присутствовала вся женская национальная команда США. Сборной была вручена награда как лучшей команде года.

Напомним, в конце прошлой недели сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира Нидерланды со счётом 2:0 и в четвёртый раз стала чемпионом мира.

Футболистка США Алекс Морган — лучшая спортсменка года по версии ESPN
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент