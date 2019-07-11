Футболистка сборной США случайно обнажила грудь на торжественной церемонии
Звезда женской сборной США Меган Рапино оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии ESPY, сообщает New York Post.
По информации источника, когда футболистка поднималась со своего места, в объектив телекамеры попала её грудь, которая стала проглядывать из-под костюма. Позже контент с этой сценой был удалён телеканалом ABC, тем не менее обсуждение этого момента получило широкое распространение в социальных сетях.
Отметим, что на церемонии вручения премии ESPY присутствовала вся женская национальная команда США. Сборной была вручена награда как лучшей команде года.
Напомним, в конце прошлой недели сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира Нидерланды со счётом 2:0 и в четвёртый раз стала чемпионом мира.
Футболистка США Алекс Морган — лучшая спортсменка года по версии ESPN
- 11 июля 2019
-
22:59
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
21:54
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:02
-
21:02
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:59Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи» Эксклюзив
-
19:56
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:19
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:24
-
18:16
-
18:03
-
17:58
Партнерский контент