Футболистка сборной США случайно обнажила грудь на торжественной церемонии

Звезда женской сборной США Меган Рапино оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии ESPY, сообщает New York Post.

По информации источника, когда футболистка поднималась со своего места, в объектив телекамеры попала её грудь, которая стала проглядывать из-под костюма. Позже контент с этой сценой был удалён телеканалом ABC, тем не менее обсуждение этого момента получило широкое распространение в социальных сетях.

Отметим, что на церемонии вручения премии ESPY присутствовала вся женская национальная команда США. Сборной была вручена награда как лучшей команде года.

Напомним, в конце прошлой недели сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира Нидерланды со счётом 2:0 и в четвёртый раз стала чемпионом мира.