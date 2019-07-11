Полиция открыла дело в связи с гомофобными оскорблениями в адрес Рапино

Полиция Нью-Йорка расследует возможное преступление на почве ненависти, направленное против игрока женской сборной США Меган Рапино. Недавно в городе неизвестные испортили гомофобными оскорблениями плакаты с изображением футболистки, сообщает The Guardian.

Рапино является открытой лесбиянкой. Она стала лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата мира во Франции, который выиграла национальная команда США. В финале американки со счётом 2:0 обыграли Нидерланды. Меган забила первый гол, реализовав пенальти на 61-й минуте. Всего в её активе шесть мячей.

Испорченные плакаты с изображением Рапино были вывешены на станции метро Манхэттена. Представители транспортного управления Нью-Йорка передали их полиции.