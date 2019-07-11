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17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью
Футбол / Южная Америка 0

В Аргентине трагически завершился один из матчей Северной региональной футбольной лиги, в котором командам пришлось выявлять победителя в серии послематчевых пенальти, сообщает ABC.es.

По информации источника, 17-летний вратарь по имени Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с 11-метровой отметки грудью. После отражённого пенальти голкипер побежал праздновать победу вместе со своими партнёрами по команде и внезапно упал. Медицинских работников на игре не оказалось, поэтому футболиста сразу же отправили в больницу в бессознательном состоянии на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге Коронель скончался. Смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

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Источник: Abc.es

Заглавное фото: из личного архива Рамона Исмаэля Коронеля

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