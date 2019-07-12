Рапино: участие в выборах президента США? Я занята, простите

Игрок женской национальной команды США Меган Рапино во время чемпионского парада в Нью-Йорке сказала, что не будет баллотироваться на пост президента страны. Ранее Рапино активно критиковала нынешнего главу США Дональда Трампа.

«Нет такого места, где я бы хотела сейчас быть. Даже в президентской гонке. Я занята, простите», — сказала футболистка.

Сборная США стала победителем завершившегося чемпионата мира во Франции. В финале американки со счётом 2:0 обыграли национальную команду Нидерландов. Меган забила первый гол, реализовав пенальти на 61-й минуте. Всего в активе 34-летней уроженки штата Калифорния 6 мячей.

Ранее сообщалось, что полиция открыла дело в связи с гомофобными оскорблениями в адрес Рапино.