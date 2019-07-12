«Тоттенхэм» не получал официальных предложений по Эриксену

По сведениям Sky Sports, «Тоттенхэм Хотспур» не получал от кого-либо официальных предложений по переходу хавбека команды Кристиана Эриксена.

Ранее сообщалось, что президент лондонского клуба Дэниел Леви накануне связался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, чтобы предложить услуги датского полузащитника.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года. Руководство «шпор» знает, что Эриксен не намерен продлевать контракт с клубом, и опасается, что игрок покинет «Тоттенхэм» на правах свободного агента в следующем году. «Тоттенхэм» надеется выручить от продажи Эриксена минимум € 70 млн.



В минувшем сезоне датчанин провёл за лондонцев 51 матч во всех турнирах, где забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.