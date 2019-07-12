У американской футболистки украли почётный ключ от Нью-Йорка

В Лос-Анджелесе обокрали чемпионку мира по футболу в составе сборной США Элли Лонг. Как сообщает TMZ, это случилось в гостиничном номере отеля Ritz-Carlton. В правоохранительных органах сообщили, что у футболистки забрали наличные деньги, обручальное кольцо стоимостью около $ 15 тыс, а также почётный ключ от Нью-Йорка, который Лонг вручили после победы на чемпионате мира во Франции.
В полиции отметили, что признаков взлома не было, поэтому предполагается, что дверь в гостиничный номер была открытой. В настоящее время ведётся расследование.
31-летняя Лонг выступает за сборную США с 2014 года. Американки отстояли титул чемпиона мира, который выиграли на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
- 12 июля 2019
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