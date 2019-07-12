Работник «Манчестер Юнайтед» попал в больницу из-за передозировки

«Манчестер Юнайтед» на время лишился одного из своих штатных сотрудников в ходе сборов в Австралии, сообщает Daily Mail.



По словам издания, один из работников английского клуба почувствовал себя плохо во время пребывания в отеле команды и был незамедлительно госпитализирован. При этом пространство между машиной скорой помощи и входом в больницу завесили ширмой, чтобы журналисты не смогли установить личность мужчины. Известно лишь, что ему больше 50 лет.



Врачи установили, что сотрудник «Манчестер Юнайтед» пострадал от передозировки, однако неизвестно, какие вещества или препараты он принимал. Клуб подтвердил госпитализацию своего работника в официальном заявлении, однако также не стал раскрывать подробности.

«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму со змеиной текстурой