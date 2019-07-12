«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового комплекта гостевой формы, в котором команда будет выступать в предстоящем сезоне.



Футболка выполнена преимущественно в бежевом цвете. Воротник, края рукавов и эмблема клуба — чёрные. Текстура напоминает змеиную кожу. Техническим спонсором манкунианцев является немецкая фирма аdidas.

«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму со змеиной текстурой Фото : Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 38 турах. Выше «красных дьяволов» финишировали «Арсенал» (70), «Тоттенхэм Хотспур» (71), «Челси» (72), «Ливерпуль» (97) и «Манчестер Сити» (98). В Лиге чемпионов манкунианцы добрались до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне» с общим счётом 0:4.