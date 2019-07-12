«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму со змеиной текстурой
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового комплекта гостевой формы, в котором команда будет выступать в предстоящем сезоне.
Футболка выполнена преимущественно в бежевом цвете. Воротник, края рукавов и эмблема клуба — чёрные. Текстура напоминает змеиную кожу. Техническим спонсором манкунианцев является немецкая фирма аdidas.
«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму со змеиной текстурой
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 38 турах. Выше «красных дьяволов» финишировали «Арсенал» (70), «Тоттенхэм Хотспур» (71), «Челси» (72), «Ливерпуль» (97) и «Манчестер Сити» (98). В Лиге чемпионов манкунианцы добрались до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне» с общим счётом 0:4.
«МЮ» готов расстаться с Лукаку не менее чем за € 85 млн
- 12 июля 2019
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:52
-
11:39
-
11:26
-
11:24
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:29
-
10:26
-
10:05
-
09:51
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:25
-
09:09
-
08:59
-
08:23
-
07:54
-
07:27
Партнерский контент