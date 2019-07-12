Мостовой: не пойму, если в этом сезоне «Спартак» займёт место ниже пятого

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления красно-белых в предстоящем сезоне, а также высказался о решении полузащитника команды Зелимхана Бакаева взять 10-й номер.



«В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место и вряд ли опустится ниже, но, если такое случится, я этого не пойму. У них есть возможности и приобретения, чтобы такого не произошло. Есть надежда на молодых, кто-то должен выстрелить и закрепиться в составе.



Что касается Бакаева, то я тоже играл под 10-м номером и понимаю, что не только номер влияет на игру. Ты должен отдавать, вести игру и забивать. В «Арсенале» Зелимхан показал, что у него это отлично получается. Прежде всего у него должно быть доверие к себе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виктором Коробковым.

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