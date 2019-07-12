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Зидан покинул сбор «Реала» в Монреале

Зидан покинул сбор «Реала» в Монреале
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды, которая проводит сбор в Монреале. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Специалист уехал из клуба по личным причинам. До его возвращения тренировки будет вести второй тренер — Дэвид Беттони.

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. За три неполных сезона мадридский клуб под руководством француза три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также однажды стал чемпионом Испании. Летом 2018 года Зидан ушёл в отставку по собственному желанию, но 11 марта 2019 года вновь возглавил клуб.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В новом сезоне «сливочные» стартуют в Примере гостевым матчем с «Сельтой», который состоится 17 августа.

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