«Аталанта» готова заплатить € 15 млн за Малиновского

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Аталанте». Итальянский клуб близок к договорённости о трансфере за € 15 млн плюс бонусы, сообщает L’Eco di Bergamo.
По информации издания, «Аталанта» готова выплатить бельгийцам € 15 млн несколькими взносами.
Клуб из Бергамо пытался приобрести Малиновского сразу после окончания сезона-2018/19, но спустя некоторое время потерял к нему интерес. Ситуацией воспользовалась «Сампдория», которая была близка к приобретению украинца за € 12 млн плюс бонусы.
В минувшей кампании Руслан помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним, ранее «Генк» объявил о приобретении хавбека «Вииторула» Яниса Хаджи.
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