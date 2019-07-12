CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную «Скендербеу» на решение УЕФА, который признал албанский клуб виновным в участии в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.

В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.

В мае прошлого года албанский клуб подал апеляцию на решение УЕФА. Слушания по делу состоялись в середине минувшего апреля.

На основании имеющихся доказательств CAS пришёл к выводу, что «Скендербеу» несёт ответственность за участие в договорных матчах. Суд постановил также, что санкции УЕФА в отношении клуба были соразмерными и обоснованными.

Напомним, ранее стало известно, что «Трабзонспор» могут исключить из еврокубков в сезоне-2020/21 или 2021/22.