Уткин: у «Динамо» команда новая, а проклятье то же

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» (1:1).
«У «Динамо» команда вроде новая, как минимум обновлённая, а проклятье то же: упущенная победа. Не проклятье, конечно. Полностью рукотворное поражение. Почему отступили во втором тайме? Возможных ответов два.
Вариант первый: резковато начали, подсели — не канает. Игра не ускорилась после перерыва, она вообще была динамичной, но не быстрой. И «Арсенал» ничего не форсировал. А в первом «Динамо» превосходило и в движении тоже.
Вариант второй: осторожность. Похоже. Но, кажется, переосторожничал Дмитрий Валерьевич. Нельзя полагаться на игру от обороны, проигрывая верх в своей штрафной. В этом отношении игра вышла просто провальной. Дважды как минимум «Арсенал» мог забивать после навесов, и это только непосредственно удары головой.
Нереализованное в полной мере преимущество первого тайма и беспомощность высоко растущих бошек Шуньича и Евгеньева сотоварищи — ну и ничья вместо победы. Чёрт, а поначалу «Динамо» прямо-таки играло в футбол.
A Григалава с ответным мячом прям как ждал, когда сыграют Надаль с Федерером. Спустя минуту после Фединого гвоздя забил свой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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