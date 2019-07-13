«Зенит» обыграл «Тамбов» в 1-м туре молодёжного первенства России
В матче 1-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Тамбов». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 48-й минуте открыл полузащитник сине-бело-голубых Роман Ногтев. Через 11 минут защитник «Тамбова» Илья Мамкин восстановил паритет. Однако на 90+3-й минуте результативный удар хавбека хозяев Андрея Анисимова принёс победу в матче «Зениту».
Во 2-м туре молодёжного первенства России «Зенит» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», а «Тамбов» в этот же день в гостях встретится с «Локомотивом».
Календарь и результаты матчей молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
13 июля 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
2 : 1
Тамбов-мол.
Тамбов
1:0 – Ногтев – 48, 1:1 – Мамкин – 59, 2:1 – Анисимов – 90+3
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