«Зенит» обыграл «Тамбов» в 1-м туре молодёжного первенства России

В матче 1-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Тамбов». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Счёт в матче на 48-й минуте открыл полузащитник сине-бело-голубых Роман Ногтев. Через 11 минут защитник «Тамбова» Илья Мамкин восстановил паритет. Однако на 90+3-й минуте результативный удар хавбека хозяев Андрея Анисимова принёс победу в матче «Зениту».



Во 2-м туре молодёжного первенства России «Зенит» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», а «Тамбов» в этот же день в гостях встретится с «Локомотивом».



Календарь и результаты матчей молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».



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