Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на руке

25-летнему шотландскому защитнику Эндрю Робертсону потребовалось хирургическое вмешательство после того, как футболист занёс в руку инфекцию. Игрока на некоторое время пришлось отстранить от тренировок команды.
«Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу утром, но будет временно отстранён от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в Соединённые Штаты на предсезонный тур красных на следующей неделе», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».
В минувшем сезоне Робертсон принял участие в 48 матчах за английский клуб. Он не отмечался голами и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» защитник стал победителем Лиги чемпионов.
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