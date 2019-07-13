Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на руке

Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на руке
Футбол / Англия 0

25-летнему шотландскому защитнику Эндрю Робертсону потребовалось хирургическое вмешательство после того, как футболист занёс в руку инфекцию. Игрока на некоторое время пришлось отстранить от тренировок команды.

«Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу утром, но будет временно отстранён от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в Соединённые Штаты на предсезонный тур красных на следующей неделе», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Робертсон принял участие в 48 матчах за английский клуб. Он не отмечался голами и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» защитник стал победителем Лиги чемпионов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент