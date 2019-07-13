Гол Рашфорда помог «МЮ» обыграть «Перт Глори» в товарищеском матче в Австралии
«Манчестер Юнайтед» в ходе предсезонного турне провёл товарищеский матч в австралийском Перте с командой «Перт Глори». Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.
В первом тайме команды не сумели открыть счёт. В перерыве тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер полностью поменял состав команды. На 60-й минуте матча 21-летний нападающий Маркус Рашфорд откликнулся на передачу французского хавбека Поля Погба и ударом в касание открыл счёт.
Второй гол «красных дьяволов» забил 18-летний хавбек Джеймс Гарнер на 85-й минуте, установив окончательный счёт встречи.
Матч также запомнился проявлениями негативных эмоций со стороны болельщиков в адрес Поля Погба. Француза, появившегося на поле после перерыва, освистали.
Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии
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