Агент: «Барселона» не собирается продавать Коутиньо

Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, заявил, что его клиент не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

«Мне сообщили, что «Барселона» не собирается продавать Филиппе. «Барселона» ни с кем не вела переговоров, так что информация об обратном просто не соответствует действительности. Я не позволю писать о Коутиньо всякую ерунду, так как в «Барселоне» сказали, что он остаётся.

Мы не будем стремиться продать его, но полагаем, что некоторые, не имея полномочий, могут попытаться организовать трансфер. «Барселона» либо должна контролировать своих сотрудников, которые распространяют лживую информацию, либо сообщить нам правду, если в клубе передумали", — приводит слова Джурабчиана The Telegraph.