«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине.
Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон. Во втором тайме дублем отметился французский нападающий Оливье Жиру.
«Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:2)
Голы: Маунт (14), Эмерсон (31), Жиру (67, 88)
«Челси» (первый тайм): Кабальеро, Дзаппакоста, Томори, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Баркли, Абрахам, Батшуайи
«Челси» (второй тайм): Камминг, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Алонсо, Бакайоко, Гилмор, Педро, Палмер, Кенеди, Жиру
Эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
- 13 июля 2019
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