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«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине.

Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон. Во втором тайме дублем отметился французский нападающий Оливье Жиру.

«Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:2)
Голы: Маунт (14), Эмерсон (31), Жиру (67, 88)

«Челси» (первый тайм): Кабальеро, Дзаппакоста, Томори, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Баркли, Абрахам, Батшуайи

«Челси» (второй тайм): Камминг, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Алонсо, Бакайоко, Гилмор, Педро, Палмер, Кенеди, Жиру

Эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда
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