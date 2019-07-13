Федун: всех — с победой «Спартака»! Со стартом чемпионата!

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу московского клуба в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Всех — с победой! Со стартом чемпионата!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу французского защитника Самуэля Жиго на 93-й минуте.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.



В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.