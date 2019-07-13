Неймар перекрасился в блондина
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар изменил имидж, перекрасившись в блондина.
В новом облике форвард предстал на турнире Red Bull Neymar Jr’s Five в Бразилии. Планируется, что 15 июля Неймар присоединится к «ПСЖ». Ожидается, что форвард переговорит о своём будущем со спортивным директором Леонардо.
Напомним, Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «ПСЖ», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»
- 13 июля 2019
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