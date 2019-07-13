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Неймар перекрасился в блондина

Неймар перекрасился в блондина
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар изменил имидж, перекрасившись в блондина.

В новом облике форвард предстал на турнире Red Bull Neymar Jr’s Five в Бразилии. Планируется, что 15 июля Неймар присоединится к «ПСЖ». Ожидается, что форвард переговорит о своём будущем со спортивным директором Леонардо.

Напомним, Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «ПСЖ», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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