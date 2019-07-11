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Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»

Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не сомневается, что вернётся в «Барселону» в текущее трансферное окно, сообщает RMC.

По сведениям источника, 27-летний бразилец уже проинформировал свой ближний круг о грядущем переходе в испанскую команду. Отмечается, что Неймар не желает критиковать в прессе руководство «ПСЖ» и надеется, что клубы в скором времени договорятся.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» выступили за возвращение бразильского нападающего, в том числе капитан клуба Лионель Месси.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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