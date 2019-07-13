Боевой Жиго в крови и празднование Джикии в сетке. Лучшие фото победы над «Сочи»

13 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче первого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал защитник красно-белых Самуэль Жиго. Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв из Воронежа, ассистировали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Адлан Хатуев (Грозный).
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом», встреча пройдёт 21 июля.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 13 июля 2019
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