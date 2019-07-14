Карпин: матчи в такое время — это преступление против болельщиков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Были хорошие отрезки в матче, которые мне понравились. В целом нервозность присутствовала у всех из-за того, что первую встречу проводили в сезоне. Но игру оцениваю положительно, так как взяли три очка.

Мы просили о переносе времени игры, потому что, если бы время было более удобным для болельщиков, матч посетили бы 25–30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Напомним, матч «Ростова» и «Оренбурга» начался в 21:30 мск. Игру посетили 14,5 тысячи болельщиков.