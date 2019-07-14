Моуринью: я голоден и хочу вернуться в футбол

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, посетивший квалификацию Гран-при Великобритании Формулы-1, рассказал о планах на будущее. При этом португальский специалист отказался говорить о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост наставника лондонского «Челси».

«Поговорить о моём футболе? Сейчас у меня нет футбола. Да, я голоден и хочу вернуться, но жду предложения от подходящего клуба, подходящего проекта. Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. Предпочёл бы работать, но мне мне нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Жозе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».