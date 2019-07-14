Фекир может остаться в «Лионе»

Полузащитник французского «Лиона» Набиль Фекир может остаться в команде, несмотря на желание покинуть клуб, сообщил RMC президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.



«В настоящее время Набиль Фекир говорит, что хочет уйти, но, возможно, он останется. И тогда мы обязательно продлим контракт с ним», — приводит слова Оласа RMC.

В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.



Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.