95% игроков в Испании не знают о запрещённых препаратах и о существовании ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило беспокойство уровнем осведомленности о запрещённых препаратах футболистами в Испании, сообщает Inside the Games.
Опрос показал, что 97,4% игроков, выступающих в Испании, не знают, какие препараты в футболе находятся под запретом.
Ещё один опрос провёл отдел спортивных наук Университета Гранады. По его результатам, 95% из 1324 футболистов в Испании не знают о существовании ВАДА. 5% респондентов признались, что принимали запрещённые препараты. Почти четверть опрошенных сказали, что у них был одноклубник, который принимал допинг.
«Полученные результаты вызывают тревогу. Всё это указывает, что испанским властям предстоит проделать большую работу для продвижения антидопинговых действий в футболе.
ВАДА свяжется с соответствующими органами Испании, чтобы узнать, как они планируют решить эту проблему. Наша организация готова оказать любую помощь, которая может потребоваться», — сказал представитель ВАДА.
- 14 июля 2019
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