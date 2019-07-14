95% игроков в Испании не знают о запрещённых препаратах и о существовании ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило беспокойство уровнем осведомленности о запрещённых препаратах футболистами в Испании, сообщает Inside the Games.

Опрос показал, что 97,4% игроков, выступающих в Испании, не знают, какие препараты в футболе находятся под запретом.

Ещё один опрос провёл отдел спортивных наук Университета Гранады. По его результатам, 95% из 1324 футболистов в Испании не знают о существовании ВАДА. 5% респондентов признались, что принимали запрещённые препараты. Почти четверть опрошенных сказали, что у них был одноклубник, который принимал допинг.

«Полученные результаты вызывают тревогу. Всё это указывает, что испанским властям предстоит проделать большую работу для продвижения антидопинговых действий в футболе.

ВАДА свяжется с соответствующими органами Испании, чтобы узнать, как они планируют решить эту проблему. Наша организация готова оказать любую помощь, которая может потребоваться», — сказал представитель ВАДА.