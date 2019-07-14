«Ростов»: РПЛ, сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?
«Ростов» вновь выразил недовольство поздним началом матчей в чемпионате России. На этот раз пресс-служба жёлто-синих спросила об этом в «Твиттере», прокомментировал пост Российской Премьер-Лиги.
«Сколько голов забьет Элдор Шомуродов в этом сезоне?» — поинтересовалась РПЛ у своих подписчиков.
«Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?» — спросил в ответ «Ростов».
Вчера, 13 июля, «Ростов» провёл домашний матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Начало встречи состоялось в 21:30 мск. В следующем туре команда Валерия Карпина 20 июля на своём поле примет московский «Спартак». Начало игры вновь запланировано на 21:30 мск.
Расписание матчей российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Карпин: матчи в такое время — это преступление против болельщиков
Президент «Ростова»: РПЛ нужно решить, нужны ли им болельщики на стадионах
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