«Ростов»: РПЛ, сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?

«Ростов» вновь выразил недовольство поздним началом матчей в чемпионате России. На этот раз пресс-служба жёлто-синих спросила об этом в «Твиттере», прокомментировал пост Российской Премьер-Лиги.

«Сколько голов забьет Элдор Шомуродов в этом сезоне?» — поинтересовалась РПЛ у своих подписчиков.

«Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?» — спросил в ответ «Ростов».

Вчера, 13 июля, «Ростов» провёл домашний матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Начало встречи состоялось в 21:30 мск. В следующем туре команда Валерия Карпина 20 июля на своём поле примет московский «Спартак». Начало игры вновь запланировано на 21:30 мск.

Расписание матчей российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

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