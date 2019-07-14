Нападающий Санти Мина подписал контракт с «Сельтой»

«Сельта» объявила о переходе форварда Санти Мины. 23-летний испанец, ранее выступавший за «Валенсию», подписал контракт с клубом из Виго сроком на пять лет, говорится на официальном сайте клуба.



Испанец уже определился с игровым номером, под которым будет выступать в следующем сезоне. Форвард не стал ничего менять и взял 22-й номер, который у него был в «Валенсии». Мина является уроженцем Виго и воспитанником «Сельты». Он выступал за эту команду до 2015 года. Мина провёл за «летучих мышей» 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола.



В обратном направлении отправился уругвайский форвард Макси Гомес. По данным испанских медиа, переход нападающего из стана «Сельты» обошёлся «летучим мышам» в € 50 млн.

«Валенсия» оригинально объявила о переходе форварда «Сельты» Гомеса за € 50 млн