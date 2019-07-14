Бывший функционер «Арсенала»: хотели подписать Азара и Куртуа, но не рискнули

Известный футбольный функционер Дик Лоу, долгое время работавший в лондонском «Арсенале» основным посредником по трансферным переговорам, рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на этой должности.



«У нас были финансовые возможности, но расчёт рисков не был ясен. Трата большого количества денег на игрока, который может не заиграть, поставила бы клуб в затруднительное положение.



Мы упустили талантливых игроков? Да. Помню, сидели на встрече с Иваном Газидисом и Арсеном Венгером, долго обсуждая Тибо Куртуа. Мы знали, как он хорош. С Эденом Азаром тоже хотели заключить сделку. Но мы все испытывали чувство ответственности, зная, что каждый фунт должны потратить так, будто это наши собственные деньги. Это было очень сложно», — приводит слова функционера Squawka.