«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелес» Росси

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелес» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.

21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Всего в составе американского клуба форвард принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Росси провёл 16 матчей за сборную Уругвая U20 и забил два гола.

«Краснодар» в минувшем сезоне занял третье место в Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов-2019/20.

В нынешнем сезоне «Краснодар» в 1-м туре на выезде проиграл «Ахмату» (0:1).