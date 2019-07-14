«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелес» Росси
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелес» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.
21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Всего в составе американского клуба форвард принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Росси провёл 16 матчей за сборную Уругвая U20 и забил два гола.
«Краснодар» в минувшем сезоне занял третье место в Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов-2019/20.
В нынешнем сезоне «Краснодар» в 1-м туре на выезде проиграл «Ахмату» (0:1).
«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом
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