Первый гол Дзюбы в сезоне — в обзоре матча «Зенит» — «Тамбов»
В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл новичка РПЛ «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Роль ассистентов рефери исполнили Андрей Болотенков и Василий Казарцев.
Победу хозяевам принесли результативные удары Александра Ерохина и Артёма Дзюбы, забитые в течение трёх стартовых минут второго тайма. Гости смогли ответить забитым мячом Олабирана Муйвы на 71-й минуте. Этот гол стал для «Тамбова» дебютным в Премьер-Лиге.
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи», а «Тамбов» также на выезде будет противостоять «Локомотиву».
Видео доступно на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.
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