Рахимов: «Ахмат» плохо использовал свои контратаки в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча. У нас было несколько эпизодов. В концовке первого тайма мы вернули «Краснодару» игру, хотя достаточно уверенно всё контролировали. По первому тайму: могли и пенальти реализовать, но всё равно повели в счёте. Во втором тайме понимали, что соперник будет атаковать. К сожалению, мы плохо использовали свои контратаки. Естественно, с такой командой нужно играть плотно и вязко в обороне. Все передачи у них отработаны, в инсайдных позициях они заполняли зоны несколькими игроками», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 21 июля. «Краснодару» 20 июля предстоит гостевая игра с «Уфой».
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