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Алвес: нашёл новую работу. Немного опасно, но очень весело!

Алвес: нашёл новую работу. Немного опасно, но очень весело!
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский защитник Дани Алвес вместе со своей девушкой побывал в зоопарке и сфотографировался с дикими животными.

«Я уже нашёл работу. Немного тяжело, немного рискованно, но очень весело!» — написал Алвес в своём «инстаграме».

Несколько недель назад 36-летний Алвес покинул «ПСЖ» и теперь является свободным агентом. Таким образом, бразилец может перейти в новый клуб бесплатно. Интерес к футболисту проявляют сразу три клуба английской Премьер-лиги — лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».

Напомним, в стан парижан Дани Алвес перешёл летом 2017 года из «Ювентуса». Переход состоялся на правах свободного агента. В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».

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