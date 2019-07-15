Алвес: нашёл новую работу. Немного опасно, но очень весело!

Бразильский защитник Дани Алвес вместе со своей девушкой побывал в зоопарке и сфотографировался с дикими животными.

«Я уже нашёл работу. Немного тяжело, немного рискованно, но очень весело!» — написал Алвес в своём «инстаграме».

Несколько недель назад 36-летний Алвес покинул «ПСЖ» и теперь является свободным агентом. Таким образом, бразилец может перейти в новый клуб бесплатно. Интерес к футболисту проявляют сразу три клуба английской Премьер-лиги — лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».



Напомним, в стан парижан Дани Алвес перешёл летом 2017 года из «Ювентуса». Переход состоялся на правах свободного агента. В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».