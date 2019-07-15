Корниленко объяснил, почему решил стать тренером
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который с нынешнего сезона вошёл в тренерский штаб команды, рассказал, как ему далось решение начать тренерскую карьеру.
«Решение далось мне, на удивление, спокойно. Я ещё не понимаю, что произошло. Не зря я два года учился на категорию А. И я знал к чему иду. Поговорили с Божовичем и руководством клуба и поняли, что это будет для двух сторон самый оптимальный вариант. Не хотелось просто занимать место в заявке клуба. Пусть лучше клуб воспитывает местного футболиста, абсолютно здорового, который в данный момент может помочь команде. Пока было не так много поздравлений. Кто-то расстраивался, кто-то радовался», — сказал Корниленко в интервью клубному телевидению.
Корниленко сделает символический удар по мячу перед матчем «Крылья» — ЦСКА
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