Белоус: Слуцкого протестировал психоаналитик, и Прохоров задумался о его замене

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал, что Михаил Прохоров, бывший владелец столичного клуба, приглашал в команду психоаналитика и после тестирования главного тренера Леонида Слуцкого начал задумываться о его увольнении.

«Москва» в 2007 году в финале Кубка России в дополнительное время уступила московскому «Локомотиву», а на финише чемпионата страны упустила шанс пробиться в призовую тройку, не решив поставленных руководством задач. Слуцкий был уволен из команды после завершения сезона. В феврале 2010 года акционеры заявили об отказе от выступления команды в чемпионате России, а в конце года клуб прекратил существование.

Основная претензия со стороны прежде всего Прохорова заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в самый ответственный момент проявить тренерские волю и характер. И поэтому мы проигрывали самые важные матчи — и финал Кубка России, и игры в борьбе за медали. Но руководители не понимали, что мы только идём на взлёт, что нам нужен сезон-другой и мы будем конкурентоспособны. Я рад, что у Слуцкого получилось. Хотя надо сказать, что какие-то моменты в словах нашего главного акционера были небезосновательны. Прохоров, кстати, в 2006 году присылал в команду психоаналитика, который тестировал Слуцкого. Я заключения не видел, но после этого Прохоров стал подводить к тому, что Слуцкого надо увольнять», — цитирует Белоуса РИА «Новости».