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«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта
Футбол / Испания 0

«Барселона» попыталась перехватить у «Ювентуса» защитника «Аякса» Матейса де Лигта, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу позвонил де Лигту, но тот переадресовал его на своего агента Мино Райолу. Агент сообщил Бартомеу, что переговоры возможны, если «Барселона» повторит предложение «Ювентуса». В связи с этим каталонцы окончательно отказались от трансфера голландца.

Ожидается, что сегодня, 15 июля, де Лигт прибудет в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта.

«Ювентус» заплатит за 19-летнего игрока € 70 млн. За счёт бонусов сумма трансфера может увеличиться ещё на несколько миллионов. В контракте голландца будут прописаны отступные в размере € 150 млн.

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