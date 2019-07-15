«Рубин» ответил «Локомотиву» на постер с Жемалетдиновым фотографией Кварацхелии

Пресс-службы «Локомотива» и «Рубина» подшутили друг на другом перед очным матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 15 июля.
Сначала в «твиттере» «Локомотива» появилась запись с постером форварда Рифата Жемалетдинова. На это «Рубин» ответил фотографией полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Напомним, 22-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В 2016 году он перешёл в «Рубин», но год назад вернулся в «Локомотив». Что касается 18-летнего Кварацхелии, то во второй половине минувшего сезона он выступал за «Локомотив» на правах аренды, а несколько дней назад стал игроком «Рубина».
Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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