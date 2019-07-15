«Ювентус» представил Рэмси
Туринский «Ювентус» презентовал новичка команды — валлийского полузащитника Аарона Рэмси.
28-летний хавбек перешёл в итальянский клуб в статусе свободного агента, так как у него завершился контракт с «Арсеналом».
«Я хочу сказать вам, что очень рад оказаться в «Ювентусе». Я усердно работаю, чтобы как можно скорее приступить к работе с командой. Когда я узнал, что «Ювентус» заинтересован во мне, то подумал, что это будет как сон, но в то же время и большой вызов.
Меня хорошо приняли в команде. Я общался с Сарри. Надеюсь помочь ему и команде достичь больших целей в новом сезоне.
Моё выздоровление идёт хорошо, день за днём, я набираю форму», — приводятся слова Рэмси в официальном «твиттере» «Ювентуса».
В «Арсенале» объяснили, почему не стали продлевать контракт с Рэмси
- 15 июля 2019
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