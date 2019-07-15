«Рома» хочет обменять Пасторе на Сусо

«Рома» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Милана» Сусо и готова отдать за него аргентинского хавбека Хавьера Пасторе, утверждает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
По данным источника, римский клуб также готов заплатить за Сусо определённую сумму. В контракте испанца есть пункт о фиксированной сумме отступных в размере € 40 млн, но активировать его могут только зарубежные клубы.
Сусо и Пасторе могут не вписаться в тактические схемы новых главных тренеров «Ромы» и «Милана» Паулу Фонсеки и Марко Джампаоло, поэтому обмен игроками вполне вероятен.
В минувшем сезоне 25-летний Сусо принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором семи забитых мячей и отдал 10 результативных передач. На счету 30-летнего Пасторе три гола в 14 матчах Серии А.
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