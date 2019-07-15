Головин и Фабрегас обрызгали друг друга ледяной водой на тренировке «Монако»

Полузащитники «Монако» Александр Головин и Сеск Фабрегас подурачились во время тренировки «Монако». Завершив восстановительные тренировки в ледяной бочке, испанец обрызгал соседних футболистов, среди которых был и Головин. Российский футболист не остался в долгу и щедро окатил ледяной водой Фабрегаса.

Видео доступно в официальном «твиттере» «Монако».

Ранее монегаскский клуб представил новый комплект формы на сезон-2019/20. Футболистами, принявшими участие в презентации экипировки, стал Головин, Фабрегас и колумбийский форвард Фалькао.



Также стало известно о желании «Монако» избавиться от Фабрегаса этим летом. Французский клуб намерен продать 32-летнего футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость – оклад испанца составляет внушительные € 600 тыс. в месяц.