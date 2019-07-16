А. Егоров: убирать меня — не дело Иванова, пусть в своём клубе разбирается

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о критике в свой адрес со стороны президента «Урала» Григория Иванова.
«Иванов жаловался на судейский беспредел и говорил, что меня надо убирать? У Григория Викторовича может быть любое мнение, но всё-таки не его дело — убирать меня или назначать. Не он меня принимал на работу, не ему меня увольнять. Пусть он разбирается в своём клубе.
Почему у нас за такие высказывания не штрафуют? Он сказал свою точку зрения. Он же не сказал, что я такой-сякой, что пробу на мне негде ставить. Ему не нравится, как я выполняю свою работу. Может, он за счёт меня хотел пропиариться. Если ему это удалось — дай бог ему здоровья. Я не собираюсь поддаваться эмоциям. Раз он так сказал — бог ему судья», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 16 июля 2019
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:26
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:11
-
09:05
-
08:50
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
06:57
-
06:31
-
05:47
-
05:15
-
03:00
-
01:56
-
01:32
-
01:15
-
01:07
-
00:56
-
00:21
-
00:04
- 15 июля 2019
-
23:52
-
23:41