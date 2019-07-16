А. Егоров: убирать меня — не дело Иванова, пусть в своём клубе разбирается

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о критике в свой адрес со стороны президента «Урала» Григория Иванова.



«Иванов жаловался на судейский беспредел и говорил, что меня надо убирать? У Григория Викторовича может быть любое мнение, но всё-таки не его дело — убирать меня или назначать. Не он меня принимал на работу, не ему меня увольнять. Пусть он разбирается в своём клубе.



Почему у нас за такие высказывания не штрафуют? Он сказал свою точку зрения. Он же не сказал, что я такой-сякой, что пробу на мне негде ставить. Ему не нравится, как я выполняю свою работу. Может, он за счёт меня хотел пропиариться. Если ему это удалось — дай бог ему здоровья. Я не собираюсь поддаваться эмоциям. Раз он так сказал — бог ему судья», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Очень важное интервью о судействе. Теперь оно в РПЛ должно быть другим Александр Егоров даёт сигнал футбольным командам. Футболисты РПЛ, потом не говорите, что не читали.