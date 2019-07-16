Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Златана

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, занимавшийся в детстве боевыми искусствами, посетил школу тхэквондо Salim’s Taekwondo Center в Карсоне (США).
На встрече юные бойцы демонстрировали свои умения. Ибрагимович разместил видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм», где маленькая девочка ударом ноги смогла практически дотянуться до подбородка 37-летнего шведа, хранившим «олимпийское» спокойствие. За менее чем 12 часов видео собрало более 6,5 млн просмотров и стало вирусным.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" Ибрагимовича.
Златан известен своим увлечением боевыми искусствами. В частности, в детстве он занимался кикбоксингом. В ноябре 2010 года экс-футболист сборной Швеции стал обладателем почётного чёрного пояса по тхэквондо.
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