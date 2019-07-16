Гризманну дважды прокинули мяч между ног на первой тренировке в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн накануне провёл первую тренировку в каталонском клубе. Французскому футболисту во время занятия в «квадрате» партнёры по команде дважды смогли прокинуть мяч между ног.
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«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство «Атлетико» утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.
Гризманн подписал с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом
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