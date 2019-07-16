Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Канаде, сообщает Marca.



Французский специалист покинул «сливочных» несколько дней назад в связи с ухудшением состояния его старшего брата Фарида Зидана, который позднее скончался. Причиной фатального исхода стал рак, с которым он боролся на протяжении некоторого времени. В отсутствие Зидана тренировки в «Реале» проводил второй тренер — Дэвид Беттони.



Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. За три неполных сезона мадридский клуб под руководством француза три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также однажды стал чемпионом Испании. Летом 2018 года Зидан ушёл в отставку по собственному желанию, но 11 марта 2019 года вновь возглавил клуб.

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