Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Канаде, сообщает Marca.
Французский специалист покинул «сливочных» несколько дней назад в связи с ухудшением состояния его старшего брата Фарида Зидана, который позднее скончался. Причиной фатального исхода стал рак, с которым он боролся на протяжении некоторого времени. В отсутствие Зидана тренировки в «Реале» проводил второй тренер — Дэвид Беттони.
Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. За три неполных сезона мадридский клуб под руководством француза три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также однажды стал чемпионом Испании. Летом 2018 года Зидан ушёл в отставку по собственному желанию, но 11 марта 2019 года вновь возглавил клуб.
Зидан — о смерти брата: ты навсегда в моём сердце
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