«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта» Аллера за € 50 млн

«Айнтрахт» в своём «твиттере» объявил о договорённости с «Вест Хэм Юнайтед» по переходу нападающего Себастьена Аллера в стан «молотобойцев».



В ближайшее время 25-летний футболист пройдёт медицинское обследование в лондонском клубе. Если осмотр пройдёт успешно, игрок сможет подписать контракт с «Вест Хэмом».



Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера Аллера составит £ 45 млн (около € 50 млн).



Аллер выступает за «Айнтрахт» с 2017 года, а ранее защищал цвета таких клубов, как «Осер» и «Утрехт». С 2010 по 2016 год Себастьен вызывался в сборные Франции различных возрастных категорий, однако до сих пор не получал приглашений в главную национальную команду. В минувшем сезоне форвард принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти) и 9 результативных передач.